玉井區公所3日上午舉辦模範父親、鑽石婚夫妻表揚大會。（玉井區公所提供）

玉井區公所3日上午舉辦模範父親、鑽石婚夫妻表揚大會，台南市長黃偉哲夫人劉育菁（前左一）也到場祝賀。（玉井區公所提供）

玉井區模範父親張寶春（右）服務教育界41年，作育英才無數，退休後回歸田園，長年擔任玉井北極殿義工。（劉秀芬攝）

父親節即將到來，為喚起社會大眾重視家庭，表揚無私奉獻的爸爸，台南市各區公所陸續頒獎、表揚區內模範父親，其中玉井區公所3日上午於九叔公餐廳表揚各里推薦之模範父親、鑽石婚楷模，藉此弘揚孝道，感念父恩，台南市長黃偉哲夫人劉育菁也到場祝賀。

玉井區公所區長陳新澈表示，各里推薦的晶鑽爸爸包括玉井里張寶春、玉田里陳金城、中正里劉福川、竹圍里黃永成、沙田里湯金城、三埔里林坤、三和里許振壽、望明里王清鎮、豐里里郭健夫。

此外，玉井區公所今年亦表揚14對鑽石婚夫妻，包括玉田里陳文宗、陳賴梅枝夫妻、徐明聰、徐江娟夫妻、陳正雄、陳廖波夫妻、黃玉文、黃林梅花夫妻、陳福獅、楊秀美夫妻、江崇銘、江林玉朱夫妻、吳榮祥、吳許秋桃天妻；玉井里黃萬松、黃柯月雲夫妻、李和生、李江錦月夫妻；沙田里王清發、張不夫妻、毛再成、毛廖漸夫妻、石進賀、石郭幼里夫妻；中正里李莊梅、李連順夫妻、胡德富胡葉玉夫妻。

其中代表玉井區接受市府模範父親表揚的晶鑽爸爸的張寶春，生於玉井區沙田里，自幼家貧，因國中時父母長期生病，除了照料父母，更需負擔家務，揹著年幼的弟妹到田裡務農，造就他獨立懂事的性格。高中升學時，張寶春也選擇念台南師專，減輕家裡負擔。

張寶春服務教育界41年，作育英才無數，自玉井國小人事主任退休後，回歸田園務農，並長年擔任玉井北極殿義工，其子女效法父親，家中有5人從事教職，整個家族有27人為教育工作者，堪稱書香門第，桃李滿天下。

代表玉井區接受市府鑽石婚表揚的陳文宗、陳賴梅枝夫妻，因陳文宗為玉井鄉公所里幹事故待遇微薄，為扶養及教育3個子女，陳太太做小生意貼補家用，夫妻倆為家庭打拚，勤儉克苦攜手同行，日常生活意見相左時，亦能讓步與妥協，幾乎很少吵架，倆人待人和善，為人親切，足為鑽石婚楷模。

(中時 )