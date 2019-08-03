國民黨雲林海線立委將推前立委張嘉郡參選，引起民進黨基層焦慮，唯恐黨提名人前麥寮鄉長許忠富非張對手，興起現任立委蘇治芬再戰的聲音，民進黨主席卓榮泰4日將南下雲林聽基層心聲。蘇治芬強調，感受到基層焦慮，但是是針對全國各地及總統大選等，而非只有雲林海線立委而已，而黨已經提名許忠富，她會全力輔選。

卓榮泰明天將南下雲林北港武德宮參拜，據了解，還約了地方幹部等要掌握區域立委及總統在地選情，其中因為國民黨將由張嘉郡參選第1選區立委，可能讓該黨在該區陷入苦戰一事，深入商討。

民進黨基層傳出由蘇治芬競選連任的聲音，但是，蘇治芬受訪表示，她確實感受到基層支持者的焦慮，不過，此種焦慮不只是在雲林縣而已，而是擴及到全國每縣市每區，立委及總統大選，雲林部分因為非該執政，選戰艱困，大家更應凝聚在一起，海線立委黨已經提名許忠富，她會全力輔選。

(中時 )