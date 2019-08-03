2至4歲育兒津貼從8月1日至9月30日止開始申請，新北市中和區公所首次提供「兒童遊憩區」。（葉書宏翻攝）

2至4歲育兒津貼從8月1日至9月30日止開始申請，新北市中和區公所首次提供「兒童遊憩區」。（葉書宏翻攝）

2至4歲育兒津貼從8月1日至9月30日止開始申請，新北市中和區公所首次提供「兒童遊憩區」。（葉書宏翻攝）

2至4歲育兒津貼從8月1日至9月30日止開始申請，新北市中和區公所為提供便民服務，在一樓中庭提供4個收件櫃台及繕寫影印區、收件區服務，提供便民服務，另首次提供「兒童遊憩區」，營造友善親子環境，歡迎爸媽們帶著孩子們一起來洽公！

中和區長賴俊達表示，該區有9千多名幼兒符合申請資格，公所設立專區櫃台以提供快速的便民服務，另為體恤父母邊辦業務，邊忙於小孩照顧，公所貼心的在中庭設有小孩遊玩及閱讀的「兒童遊憩區」，感謝新北市社會局玩具銀行及轄區公托中心，提供優質、豐富的玩具及繪本，讓家長及小孩至公所洽公能享有「減少申辦時間」及「提升兒童幸福感」的雙重福利。

中和區公所表示，期盼藉由兒童遊憩區的設立，提供市民更友善幸福的洽公環境，小朋友可以開心玩耍，家長能安心洽公，讓洽公成為溜小孩的好所在，是生活中的小確幸，公所會持續推動便民貼心服務，營造幸福中和、健康樂活的宜居環境。

相關資訊及疑問，可撥打專線0800-205-105，或至新北市幼兒教育資源網查詢。

(中時 )