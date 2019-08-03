國民黨中央屬意雲林縣副縣長謝淑亞代表黨參選雲林第2選區立委，不過，謝上午受訪時，依舊未改態度，重申人生沒有參選立委的規劃。

傳國民黨主席吳敦義將約見謝淑亞，勸進她選雲林山線立委，謝指出，沒有接到吳的邀約，但是她沒有選立委的規劃。

被問及有無建議人選？謝說，她不熟悉，黨提名誰都可以。

(中時 )