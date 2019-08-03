被黨點名參選立委 謝淑亞：沒規劃 14:052019/08/03 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨中央希望雲林縣副縣長謝淑亞出來選雲林山線立委，但謝仍表示沒規畫。（許素惠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨中央屬意雲林縣副縣長謝淑亞代表黨參選雲林第2選區立委，不過，謝上午受訪時，依舊未改態度，重申人生沒有參選立委的規劃。 傳國民黨主席吳敦義將約見謝淑亞，勸進她選雲林山線立委，謝指出，沒有接到吳的邀約，但是她沒有選立委的規劃。 被問及有無建議人選？謝說，她不熟悉，黨提名誰都可以。 (中時 ) #立委 #謝淑亞 #雲林 #參選 #國民黨 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜兩岸政策要直面促統壓力 04:102019/07/30 論壇廣場 國民黨基隆市黨部遭查封 04:102019/07/30 地方新聞 他籲：吳敦義率軍征戰艱困選區 07:182019/07/30 政治 不忍韓國瑜被藍大老批 他喊話網大讚 08:192019/07/31 政治 誰讓國民黨起死回生？網：民進黨 14:122019/07/31 政治 柯文哲組黨 藍軍推測對國民黨有利 22:172019/07/31 政治 柯郭結盟 藍議員憂韓流有危機？ 09:112019/08/01 政治 只有韓國瑜能說服郭台銘 04:102019/08/02 時論廣場 國民黨反擊綠媒假新聞 批蔡英文選舉操作 19:372019/08/02 政治 陳杰拱選立委 柱姐願考慮 04:102019/08/03 政治要聞 政治熱門新聞 扁28字斷言柯P大選 網嚇歪：完蛋 - 政治 民進黨還剩啥？網分析後小英慘了 - 政治 郭柯合失敗比成功大？龍介仙分析原因 - 政治 李艷秋：郭再不服輸將成小英助選員！ - 政治 回國立即邀約！郭王會上午悄悄登場 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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