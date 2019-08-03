守護健康打擊癌症，民眾參與定期篩檢活動。（苗栗縣衛生局提供）

守護健康打擊癌症，民眾參與定期篩檢活動。（苗栗縣衛生局提供）

苗栗縣衛生局、苗栗市衛生所為提供民眾便利的預防保健篩檢服務，3日與大千綜合醫院合作於縣府大廳舉辦全方位成人驗檢、癌症篩檢、骨質密度、超廣角眼底鏡等社福諮詢，並邀請成功個案到場分享，縣長徐耀昌、大千醫院院長徐千剛、衛生局長張蕊仙出席，一同敲碎象徵癌症的冰雕，宣示防癌決心。

大千綜合醫院獲國建署「全方位癌症防治策進計畫」補助腸癌陽性個案無痛大腸鏡麻醉費，年度1至100例補助全額3000元、101至200例補助1500元，院長徐千剛表示，全台癌症排行中大腸癌排名前3，許多民眾糞便潛血檢查呈現陽性後，因為怕痛不敢進一步做大腸鏡檢查，導致延誤病情，補助麻醉費後，大幅提升檢查人數，迄今已篩出6件大腸癌個案。

衛生局長張蕊仙表示，苗栗縣每年約辦理400多場的整合性篩檢，甫獲得國健署癌症防治績優醫療院所口腔偵測王第3組第1名，大千醫院則蟬聯子宮頸癌生命搶救王地區醫院第一名殊榮，定期辦理篩檢活動盼民眾重視自我身體狀況，異常者能早期發現、早期治療。

鼓勵鄉親踴躍篩檢，現場推出篩檢抽好禮活動，衛生局表示，確保民眾身體健康，呼籲40至64歲的鄉親每3年進行1次成人健康篩檢、65歲以上每年篩檢1次；30歲以上、有抽菸或嚼檳榔者，2年1次口腔癌篩檢；50至74歲者，2年1次大腸直腸癌篩檢；30歲以上女性，每年1次子宮頸癌篩檢；45至69歲，2年1次乳癌篩檢。

鼓勵民眾定期篩檢，現場推出篩檢抽好禮活動。（苗栗縣衛生局提供）

守護健康打擊癌症，民眾參與定期篩檢活動。（苗栗縣衛生局提供）

(中時 )