PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜屢在各家民調蟬聯冠軍，黨內初選也以壓倒性支持度大勝，各造勢更場場爆棚。反觀總統蔡英文，身陷國安局人員走私菸風波，民調與聲勢欲振乏力，又面臨台北市長柯文哲組黨震撼，形勢堪憂。綠粉卻嗆聲，不解為何明明討厭韓的人大於蔡，韓粉對選情如此樂觀？網友傻眼，直呼綠粉趕緊認清事實。

網友在PTT論壇發文《韓粉為什麼對韓選情這麼樂觀？》表示：「黃暐瀚、羅智強都說過藍可能不會贏，因為藍營表態率高，尤其韓粉。反觀綠營表態率一向低、投票率高，最後含淚投，尤其年輕族群又是容易被民調低估的一群。」

該網友更認為：「18年靠這群反綠讓國民黨意外獲勝，但目前看來討厭韓遠大於蔡，為什麼過往民調贏10%都不會贏，現在贏誤差範圍內韓粉覺得穩？」

文章一出，網友紛紛打臉，回應：「沒樂觀，民調鐵鐵的擺在那」、「長期不投票的30%，似乎就是喜韓類型，樂觀？」「請相信，韓47、柯18、蔡15」、「菸粉的樂觀才令人傻眼，韓只是爬樹，菸黨可是鳥事一大堆」、「民調就是第一名，連綠媒都承認韓總勝算比較高」、「只要一堆蟑螂不要耍陰謀製造藍營分裂，韓根本是穩贏的」、「不要亂扯！我敢說討厭蔡的比討厭韓還多，蔡的執政已經超越歷任的程度！」

(中時電子報)