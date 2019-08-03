老翁生前騎單車返家的影像。（程炳璋翻攝）

台南市楊姓老翁7月26日上午9時許從北區騎單車到安南區找家人，回程途中卻在海佃路一段巷口跌倒猝死，因為身無證件，警方為了找家屬大費周章調閱10幾支監視器，剛好在8月1日第7天找到死者哥哥，正逢農曆鬼門開，家屬大感玄奇，稱楊翁冥冥中注定要在頭七返家。

7旬楊姓老翁已與妻女分居20年未聯絡，平日獨居在北區家中，每周一次騎著單車到安南區郡安路5段找哥哥拿生活費。26日上午他到安南區見完哥哥，返程途中卻在海佃路一段巷口處突然跌倒。

有路人見楊翁倒臥路邊，立刻報案將他送往醫院，但經過醫院治療，當天下午宣告急救無效。

楊翁身上並無證件，找尋無名屍家屬的責任落在警方身上，警方從人臉辨識與指紋也比對都找不出資料，海南所警員劉奕廷決定土法煉鋼，調閱10幾支監視器，再繪製路線軌跡圖，逐戶查訪楊翁足跡所至之處，終於在8月1日查到他哥哥的住家，確認身分。

查獲之日不但是農曆7月1日鬼門開，也正逢楊翁頭七，楊翁的哥哥稱這幾天心神不寧，自覺奇怪，果然弟弟出事，但冥冥中注定，讓哥哥在過世第7天能夠安心返家。劉奕廷表示，能夠幫助楊翁在頭七前找到家人團圓，自己覺得欣慰。

(中時 )