大政治大爆卦-無色覺醒》下鄉接地氣 韓流翻轉綠桃園 14:062019/08/03 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜參選總統首場下鄉之旅，桃園宮廟巡迴上午開跑，從龜山壽山巖出發，一路拜訪桃園9座宮廟。沿途受到支持群眾熱情歡迎，現場高呼韓國瑜、凍蒜中華民國萬歲，氣氛熱烈。 韓國瑜表示在座鄉親的眼神都充滿熱情、期待，每一雙眼睛都都期待改變，未來台灣將越來越好。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #桃園 #宮廟 也許您會感興趣 推薦閱讀 台商回流 桃市府挺回流企業 04:102019/07/30 產業特刊 加州州眾議會 參訪桃園建設 04:102019/07/30 地方新聞 中壢中正社區 公托家園啟動 04:102019/07/31 地方新聞 韓8／3桃園起手式 國民黨桃園大團結 13:002019/07/31 政治 韓8／3穿雲箭入桃園 9宮廟底加 11:062019/08/02 政治 東港宮廟為信徒點生做號 04:102019/08/03 地方新聞 影》桃園宮廟行啟動 韓國瑜抵達第四站仁海宮 08:162019/08/03 政治 韓國瑜第二站桃園景福宮 群眾熱情歡迎 12:052019/08/03 政治 韓國瑜第三站桃園慈護宮 12:262019/08/03 政治 韓抵仁海宮喊：鳥飛靠翅膀 車行靠輪胎 未來靠自己 14:012019/08/03 政治 政治熱門新聞 扁28字斷言柯P大選 網嚇歪：完蛋 - 政治 回國立即邀約！郭王會上午悄悄登場 - 政治 民進黨還剩啥？網分析後小英慘了 - 政治 郭柯合失敗比成功大？龍介仙分析原因 - 政治 李艷秋：郭再不服輸將成小英助選員！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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