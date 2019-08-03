高雄市長韓國瑜參選總統首場下鄉之旅，桃園宮廟巡迴上午開跑，從龜山壽山巖出發，一路拜訪桃園9座宮廟。沿途受到支持群眾熱情歡迎，現場高呼韓國瑜、凍蒜中華民國萬歲，氣氛熱烈。

韓國瑜表示在座鄉親的眼神都充滿熱情、期待，每一雙眼睛都都期待改變，未來台灣將越來越好。

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(中時電子報)