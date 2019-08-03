影片曝光，母女騎車自撞1歲嬰頭顱破裂身亡。（譚宇哲翻攝）

22歲陳姓女子今天中午12時許騎機車載著1歲女兒，行經新北市五股區中興路二段與疏洪六路交叉路口時，突因不明原因自撞護欄，女嬰當場彈飛、頭部重創慘死，陳女則右腿及右手擦傷，現已送往市立三重聯合醫院治療，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

(中時 )