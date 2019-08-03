影片曝光 母騎車自撞 1歲女嬰頭顱破裂身亡 14:132019/08/03 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方在事故現場拉起封鎖線。（譚宇哲翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 影片曝光，母女騎車自撞1歲嬰頭顱破裂身亡。（譚宇哲翻攝） 22歲陳姓女子今天中午12時許騎機車載著1歲女兒，行經新北市五股區中興路二段與疏洪六路交叉路口時，突因不明原因自撞護欄，女嬰當場彈飛、頭部重創慘死，陳女則右腿及右手擦傷，現已送往市立三重聯合醫院治療，詳細事故原因仍待警方調查釐清。 (中時 ) #原因 #女嬰 #警消人員 #頭部 #交叉路 也許您會感興趣 推薦閱讀 《時來運轉》運彩排球開大分原因曝光 07:002019/07/30 體育 創辦人馮鑫涉嫌犯罪遭逮 暴風集團慘受波及 股價跌趴 04:102019/07/30 全球財經 編‧輯‧室‧報‧告－訪查碩博士勞參率二、三事 04:102019/07/31 產業特刊 現實版女兒國！神奇小村只生女嬰 11:172019/07/31 搜奇 蘇揆狂黑韓!他揭綠營不能沒韓原因 15:432019/07/31 政治 防堵駭客 美銀行業資安預算暴增 04:102019/08/01 全球財經 陸客赴台自由行喊卡的原因 陸國台辦：民進黨搞台獨 17:052019/08/01 兩岸 貿易協商又破局 專家曝兩大關鍵原因 15:252019/08/02 財經 撞凹2千萬賓利…他這原因免割腎賠 07:482019/08/03 時事 他被壁虱咬竟死亡 原因揭曉好嚇人 11:472019/08/03 生活 社會熱門新聞 獨》國軍基訓遺失20枚步槍彈 急協尋 - 社會 陽明山傳死亡車禍！單車下山撞公車騎士遭輾斃 - 社會 陸自由行喊卡「桃色經濟」崩盤？老司機說：內行人… - 社會 影片曝光 母騎車自撞 1歲女嬰頭顱破裂身亡 - 社會 分享「李婉鈺拍過自慰片」貼文 網友判拘役40天 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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