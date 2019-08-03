教育部6月舉報安定力量主席孫繼正散布性平教育謠言，提出62冊性平教材作為佐證，但法院以孫繼正提出的影片「潘部長您被蒙蔽了嗎」認定孫已盡查證義務，法院裁定不罰，教育部長潘文忠則在臉書發文，強調此言論已對公民社會造成傷害，將請求承辦的汐止分局提出抗告。

孫繼正6月8日於高雄市長韓國瑜在花蓮縣的造勢場合，指稱國中開始教肛交教育、可自己變性動手術等。教育部長潘文忠6月14日在個人臉書嚴正駁斥謠言，並行文內政部警政署舉報，但法院認為孫繼正發表言論前有查證，不構成散布謠言，裁定不罰。

教育部長潘文忠今日凌晨在臉書發文表示，根據法院裁定書，孫繼正向法院提供的證據是「潘部長您被蒙蔽了嗎」影片。潘文忠認為這部影片不只來源不明，也與事實不符，適當的查證方式應是翻閱課本、詢問教育部課綱內容、向各級學校教師請益，並強調會請求承辦的汐止分局提出抗告。

潘文忠指出，孫繼正所述的內容，完全悖離事實，與國高中教科書不符，如有一點良知或求真精神，只要向各級學校教師求證，取得課本及課程內容，即可知前述言論都不屬實。

法院認為孫繼正除了該影片所涵括的內容外，並未添加內容，不符合社會秩序維護法「散布謠言，足以影響公共之安寧者」的規定，所以不處罰。對此潘文忠則說，孫繼正散播不實言論，實際上已經造成家長恐慌，也於社會上造成不必要的衝突與誤解，讓教育部為了闢謠疲於奔命，已對公民社會造成傷害。

教育部今天發布新聞稿指出，性平教育是保護學子健康成長、免受侵害的重要基礎，懇請各界於評論課程方針時，依據事實而非謠言作出評論，以免抹煞各級教育人員的努力與苦心。

(旺報 )