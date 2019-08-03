到舊金山機場想喝水卻沒帶容器，可就麻煩大了！為環保永續，舊金山將推行新政策，在舊金山機場（SFO）全區禁售一次性瓶裝水，但不包含飛機上，這項作法將創航空業首例。機場表示，會提供100台免費加水機，供旅客自備環保瓶隨意取用。

舊金山紀事報報導，此新規定將在8月20日生效，是一項5年環保計畫的一部分。相關計畫的目標要降低需掩埋的廢棄物數量，並且讓淨碳排和淨能源使用掛零。

舊金山機場發言人亞可（Doug Yakel）說：「我們是第一個自主實施這項調整的機場。我們開航空業的先河，希望能突破永續發展的界線。」

禁售一次性瓶裝水的新政策，將適用於舊金山機場所有餐廳、咖啡廳和販賣機，但不包含飛機上；此外，加味水（flavoured water）也排除適用。

機場方面表示，將提供100台免費加水機，提供旅客以自備環保瓶都取用。

(中時電子報)