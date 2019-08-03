新竹縣竹東鎮的二重親子公園3日正式啟用，公園內有新竹縣首創的跑酷設施，不少家長帶著孩子前往體驗。（莊旻靜攝）

新竹縣竹東鎮的二重親子公園3日正式啟用，公園內有新竹縣首創的跑酷設施，不少家長帶著孩子前往體驗。（莊旻靜攝）

新竹縣竹東鎮的二重親子公園3日正式啟用，不少孩子搶先體驗玩溜滑梯。（莊旻靜攝）

新竹縣竹東鎮的二重親子公園3日正式啟用，公園內有不少適合孩童遊園的設施。（莊旻靜攝）

新竹縣竹東鎮的二重親子公園3日正式啟用，公園內有不少適合孩童遊園的設施。（莊旻靜攝）

新竹縣竹東鎮公所為了增添鎮內親子遊憩空間，在中正公園之後，今年開闢二重親子公園，3日正式啟動，公園內有新竹縣首創的跑酷設施，以及較為少見的玩沙池等，方便親子同遊，竹東鎮長羅吉祥也表示，只要里有空間、鎮公所有預算，也樂見一里有一特色公園。

竹東鎮公所向中央爭取560萬、自籌140萬，以總經費700萬元許，開闢二重親子公園，公園內除了跑酷設施外，也設置玩沙池、盪鞦韆、溜滑梯等設備，方便周邊住戶帶著孩子一同前往，這也是在竹東中正公園後，第2個為孩童打造的公園，在施工之前，也採納居民意見，期望能貼近民眾需求。

羅吉祥說，鎮公所重視竹東外五里如頭重、二重、三重、員山、柯湖里等發展，也在代表會支持下建設公園，期望能吸引更多人遊玩。

新竹縣長楊文科3日也出席二重親子公園開幕儀式，他說，近年竹東二重一帶建案不少，雖有許多是在地人入住，但也樂見竹東鎮整體人口朝10萬人邁進，縣府也支持竹東鎮的各項建設需求，日前也舉辦自行車道動工典禮，要解決高低落差，串聯新竹地區自行車道，進一步帶來人潮。

二重親子公園啟用典禮特別委外辦理，除了正式開放各項遊憩設施外，當天還有魔術表演、腹語玩偶秀、氣球人、驚奇泡泡秀、親子DIY等，吸引不少親子前往參加。

(中時 )