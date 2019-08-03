何正一洋溢個人風格的主題書法展，為金門機場帶來濃濃的文藝氣息。（金門航空站提供）

金門當地書法名家和同好應邀出席，一起分享優雅的翰墨情緣。（金門航空站提供）

來自台灣彰化縣，將書法與繪畫融為一體的名家何正一，以「字中有畫、畫中有字」的個人風格享譽兩岸，他在今（3）日於金門尚義機場航站大廳開展，提供人來人往的搭機旅客，一處洋溢文藝氣息的心靈空間。

何正一，1939年出生於彰化縣，曾任新北市淨心書會理事長、中華民國書學會秘書長、副理事長、中國硬筆書法協會藝術指導、中華（台北）書法家協會顧問、中國澹寧書畫學會顧問、新北市書法協會顧問、新莊書畫藝術協會顧問，現任新北市淨心書會會長及松年大學書法老師。

何正一熱愛書法，勤研碑帖，參加國際和國內聯展100餘次，國立台灣圖書館邀請個展2次並收藏作品。另刻碑於天津黃崖關、山東濰坊國際藝術碑林、河北邯鄲文化藝廊、廣府太極拳碑林、江蘇大覺寺碑林、湧泉寺碑林、韓國孔廟藝術碑林、佛光山佛陀紀念館及口竹林山寺關聖帝君楹聯。在淨心書會理事長期間推廣書法不餘遺力，多次獲得新北市公益團體領航金獎，也帶領書會會員前往青島、濟南展覽交流。

他此次在尚義機場航站大廳的「墨海神遊-何正ㄧ書法展」，共展出20多幅作品，有他擅長的行書，更有多件獨創，以字為畫的得意作品。展出日期自8月1日至108年9月30日止。

(中時 )