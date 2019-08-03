吳靜妍和徐章勳2012年離婚。（圖／取自《東亞日報》韓網）

安七炫被爆疑似還劈腿鄭柔美。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

39歲韓星安七炫是元祖男團H.O.T成員，近日他緋聞連環爆，先遭小11歲車模禹宙安爆出激吻影片，強調最近復合，又被外界抓出疑似劈腿35歲女演員鄭柔美，昨(2日)徐章勳的女主播前妻吳靜妍（又譯吳正妍）自曝兩年遇安七炫劈腿，還被她看到跟別的女人躺在一張床上，最近看到新聞令她當時惡夢又湧現，無奈說希望犯錯的人能受到懲罰。

安七炫日前被禹宙安爆出在汗蒸幕熱吻影片，禹宙安稱兩人去年分手，最近復合，網友則挖出，安七炫和禹宙安及曾演出《屋塔房王世子》的女星鄭柔美去年都曾貼出和同一隻貓熊娃娃的合照，且有網友目擊安七炫和鄭柔美出遊約會，質疑安七炫劈腿。

安七炫昨親自跳出，強調和禹宙安是已經結束的姻緣，認了兩人復合失敗，外界以為事情就這樣告一段落，未料主播吳靜妍昨拋出震撼彈，她貼出昨熱搜榜的截圖，上面有著安七炫和禹宙安的名字，說道：「如果突然目睹認真交往了半年的戀人和其他女人躺在一張床上，沒辦法不受打擊，如果戀人說要早睡卻和別的女人幽會被抓到時還理直氣壯，打擊會成倍數增加，更何況那人還是從小的偶像」。

吳靜妍透露，這是她兩年前的經歷，此後對人的信任感徹底崩塌，好不容易康復了，最近又被兩位當事人出現在熱搜而喚起當時痛苦的回憶，「傷害別人且不知悔改的人應當受罰，但他這次也會最終沒事，然後繼續出來活動的吧！」而媒體報導，她所指就是安七炫。

對此，禹宙安回應，自己記得那天被抓姦，被吳靜妍突然闖進，被質問是誰，交往了多久，當時她覺得很害怕，而安七炫當時稱兩人一年前已經分手，「看情況兩位似乎有許多話要聊，我清楚記得自己安靜地離開」，她當時來不及得知吳靜妍的身分，如今知道了，隔空喊話表示希望吳靜妍不要隨便給她貼上小三標籤，希望雙方可以好好談談。

禹宙安之後發文宣布已和吳靜妍聊過，解開了誤會，自己之後會刪文，並對吳靜妍說：「希望我們遇到更好的人獲得幸福」、「兩位是同一間公司，我都快得妄想症了，好可怕」，而或許是緋聞纏身，安七炫今透過公司表示因狀態不佳取消出席東京場SMTOWN演唱會，他也將IG設成私人，暫不對此表達進一步聲明。

(中時電子報)