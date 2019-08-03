U12世界盃少棒錦標賽昨日的日韓大戰第3局還沒打完，韓國以4比1領先，因雨勢延到今日繼續進行，日本隊展開大逆轉，最終在延長賽以9比7讓韓國隊吞下3連敗，同時代表中華隊與日本隊確定晉級明日的冠軍戰。

韓國隊今年參與U12少棒賽運氣不佳，在B組預賽以分組第一進入複賽後，2場賽事都受到雨勢影響，昨日的日韓大戰因雨延賽，導致兩隊今日都將進行雙重賽。

韓國隊早場對戰古巴，5局上韓國隊原以6比4領先，不過古巴在攻佔滿壘後，韓國隊先發投手杜東泫因用球數已到79球而被總教練金相燁決定換下場，原本要讓強投豪打的杜東泫移防外野，不過此時義大利籍主審卻認為金相燁尚未請示就走進場內，視同單局2次暫停，因此杜東泫必須強制退場。

雖然金相燁抗議許久，不過主審仍維持原判，而原本熱身好的中繼投手羅炫舒也因此受到影響，5局結束古巴反以7比6超前，並在最後以10比8擊敗韓國。

接著中午進行的日韓大戰，延續昨日3局下半尚未結束，韓國以4比1領先的戰局，日本隊第4局靠一支清壘的二壘安打將比分追成3比4，雖韓國隊5局上半靠爆投再添1分，不過日本接著第5局再靠安打將比分追至5平，兩隊第6局皆沒有添得分數，進入延長賽。

延長賽突破僵局制，7局上半韓國攻下2分，下半局日本隊無人出局攻佔滿壘後，攻勢不斷將戰局逆轉，最終以8比7贏得重要一勝。

韓國隊進複賽後連敗中華隊、古巴、日本，截至目前為止日本隊4勝0敗、中華隊3勝1敗、古巴3勝2敗、韓國2勝3敗，接下來的日本、墨西哥，以及中華、委內瑞拉之戰，都不會影響戰局，確定由日本以及中華隊進入明日晚間6點半的冠軍戰。

(中時電子報)