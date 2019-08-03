韓國瑜桃園宮廟行下午到新屋區范姜古厝，他觀察到小農大收成時都在哭泣，這樣的現象要改變，應該是大豐收、大收穫，農漁民要大賺錢，不是價格崩盤，外銷出不去、內銷崩盤。

吳志揚委員有觀察到農漁民的辛苦。小農千辛萬苦養家活口，賺得錢就是靠賣出去，吳志揚有責任要改善勞工基層生活。一定要讓農民經濟改善，照顧好弱勢族群，這樣才是從事政治活動的有意義目標。蔡英文執政這3年，人民過得好辛苦，2020年唯一的武器、唯一改變命運的，就是手上的選票。

韓國瑜利用空檔品嘗在地新屋美食、與在地民眾交流。

(中時 )