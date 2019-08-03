圍棋相信許多人都玩過，但要練就一手好棋弈可不是人人都有辦法。有「最美棋士」之稱的台灣圍棋棋士黑嘉嘉，近日公布她的「新朋友」-氧氣瓶。從照片中可見，專心下棋的黑嘉嘉側顏仙氣飄飄，但卻戴著吸氧氣用的鼻管、身旁放著氧氣瓶，讓粉絲看了頗擔心也有點怕，但也紛紛替她加油。

台灣職業女棋士黑嘉嘉，1994年出生於澳洲布里斯本，擁有台灣與澳洲的雙重國籍。因外表不僅氣質出眾，棋弈也相當高超。在2012年台灣女子棋士代表權排名賽第一名。2017年，日本東京世界圍棋最強戰混雙賽季軍(黑嘉嘉七段) 、2018年，第六屆中信置業杯中國女子圍棋甲級聯賽團體賽亞軍。早在2010年，黑嘉嘉獲台灣棋院授予初段，9年期間，她一路從初段爬升至今日的七段。

黑嘉嘉赴大陸西藏比賽。(圖/取自黑嘉嘉臉書)

黑嘉嘉昨晚在個人臉書放上兩張照片，並描述自己赴大陸西藏比賽，「去西藏的這幾天我都離不開我的新朋友『氧氣瓶』」。照片中可見，她頭戴鼻管，一手拿棋子，一邊思考的模樣。

粉絲看見戴鼻管比賽照片後，紛紛到她臉書留言，「高海拔必備良品、「這畫面有笑點」、「好有趣的畫面」、「氧氣瓶少女」、「這是要逼死誰啊」、「海拔約3000公尺，所以是世界最高圍棋賽事了」。

(中時電子報)