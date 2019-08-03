美國今天廢除冷戰時期與蘇聯簽署的中程核飛彈條約（INF），已打算今夏稍晚展開新級別的飛彈試射。新飛彈日後要對付的並非老對手俄羅斯，而是更棘手的長期戰略對手－中國大陸。

● INF是什麼

中程核飛彈條約是1987年由美國總統雷根（Ronald Reagan）與蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）所簽署，禁止射程在500到5500公里的所有核子、傳統飛彈，不過海基武器除外。到1991年底前，美蘇銷毀近2700枚這類飛彈；兩國還允許相互檢查對方的設施。

但今年初，美國與北約指控俄國部署違反INF的新型巡弋飛彈，但俄國否認。華府廢除INF引發各國對美國將開啟新一輪軍備競賽的憂慮，尤其現有美俄間另一重要限武條約「新戰略武器裁減條約」（New START）不到2年也將到期，屆時恐不會再展延。

● 大陸才是頭號目標

「紐約時報」指出，雖然美國以俄國違反條約為由廢除INF，事實上美國政府認為中國大陸才是川普決定退出INF的理由。1987年INF生效時，中國大陸的飛彈陣容才剛萌芽，條約並未考慮納入中國大陸，如今大多數專家已接受中國大陸才是全球擁有最多先進傳統飛彈的事實，已部署境內各地。

中國大陸東南部今日有數百枚射程涵蓋台灣的飛彈，部署於其他地方的飛彈則能打到日本、印度，中國大陸還有能打到美國關島和其他在第二島鏈潛在目標的飛彈。

● 最快本月試射 先陸基戰斧再陸基彈道飛彈

紐時引述知情五角大廈計畫的官員指出，廢除INF後川普政府今起可以放開手腳，新型中遠程飛彈的首次試射可能幾週內就會登場。最快本月就能進行的首度試射，預料是常規海基戰斧巡弋飛彈裡一款可從陸地發射的新改良版。

官員表示若一切順利，且能找到願意供美國部署的國家，18個月左右就能部署第一批陸基巡弋飛彈。

試射完陸基巡弋飛彈後，美國要在年底前試射射程2900到4000公里的新型機動陸基彈道飛彈，但這款飛彈不太可能於5年內部署，即便川普連任也很難在他任內成軍。

● 美新飛彈部署地 可能又是日本

新飛彈部署地點是一大問題。歐巴馬任內的國家安全會議首席核子策師、現任布朗德斯大學（Brandeis University）專家沙摩爾（Gary Samore）表示，他不認為歐洲人會想放在歐洲，至於亞洲，最有可能的就是日韓；戰略暨國際研究中心（CSIS）資深亞洲專家葛來儀（Bonnie S. Glaser）直言，最可能的地點就是日本某處。

不過美方官員認為日本恐會諸多猶豫，日本首相安倍晉三屆時得考量到對中日關係造成的打擊，目前兩國關係已在改善。

● 川普美中俄核協議大夢 專家批不切實際

川普表示，近日已和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）及中國大陸領導人談過關於新的核武協議。他昨天表示相信蒲亭也想達成新協議限制美俄核武，今天更對媒體說「他們削減一些，我們也削減一些」，還說這回中國大陸也需參與，而中俄則都對相關前景感到振奮（excited）。

沙摩爾說：「川普的三邊限武協議構想與現實脫節，美俄不會給中國大陸對等待遇，中方也不會簽這種會使武器相對比美俄少的東西。」（譯者：陳亦偉/核稿：張曉雯）1080803

(中央社)