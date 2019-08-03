來自哈薩克的大陸女星熱依扎，以宮廷劇《後宮甄嬛傳》飾演寧嬪嶄露頭角，並在近期熱播的《長安十二時辰》飾演「檀棋」，小有名氣的熱依扎近日因她超深U的機場穿搭夯爆，熱依扎酥胸呼之欲出，畫面超養眼，但熱依扎卻為此發文，感嘆：「如果不是因為演技 才走到熱搜 對一個演員來說又什麼可開心的呢？」

熱依扎日前辣穿黃色細肩帶背心，胸前大開深U設計，還快包不住她的白嫩美胸，一走路傲人上圍就快彈出，畫面超養眼，對此，熱依扎在微博謙虛說：「對不住！礙眼了！我繼續努力減肥 爭取重現 馬甲線 外加贈送八塊腹肌」，還不忘呼籲女孩要有自信，不論胖瘦美醜，都是獨一無二的存在。

不過熱依扎超狂穿搭和好身材仍在網上持續引發討論，甚至上了熱搜榜，讓身為演員的熱依扎無奈發圖「有沒有人關注藕（我）滴（的）演技？」並在今凌晨發文感嘆，如果不是因為演技上熱搜「對一個演員來說又什麼可開心的呢？」

熱依扎微博全文。（圖／取材自熱依扎微博）

熱依扎微博全文。（圖／取材自熱依扎微博）

熱依扎還霸氣指出，她可以隨時離開這個行業，但熱依扎除了關注在演戲外，根本不會在意任何酸民的批評。

(中時電子報)