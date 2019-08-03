鴻海前董事長郭台銘回國後神隱，脫黨參選總統甚囂塵上，高雄市長韓國瑜到黨中央聯繫郭陣營「已讀不回」，分裂危機一觸即發。據悉，郭在回國兩天後主動聯繫前立法院長王金平，並約好今天上午十點見面，不過兩人並未談到「郭王配」參選2020。

王金平至今面對媒體仍說「參選到底」，動向未明引關注。據了解，郭台銘回國後兩天就主動約王金平碰面，兩人約在今天上午十點會面，原本傳出見面地點為國民黨前立委盧嘉辰出借家族古厝的「順勝宮」，郭台銘也常到此參拜關公，後來又有一說是在位於土城的鴻海總部。

據媒體報導，兩人沒有直接談到「郭王配」，而是就目前的規劃交換意見，由於郭台銘對黨中央因初選過程缺乏信任，因此親自向王請益後續如何黨中央的溝通。

永齡基金會執行長劉宥彤表示，郭和王兩人關係熟稔，不一定要見面，也可直接通電話，關於郭王會細節內容，目前沒有更進一步訊息，也沒有對外說明的公開行程。

(中時 )