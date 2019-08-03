2020大選將近，各黨派陸續成立，也影響民進黨與其他小黨協調，民進黨主席卓榮泰今出席「林保華回憶錄《我的雜種人生》新書發表會」致詞提到目前與友黨協調狀況表示，「幾個周末我希望給其他政黨多一點時間去處理他們家務事，所以這一兩天，不去騷擾、妨礙他們」，不大家都要有一段自冷靜的時候，下週用新的面貌來面對。

卓榮泰指出，不管是時代力量或是新建黨的各個黨派，大家都要有一段自冷靜的時候，大家各自內部裡面的問題，都要處理好，下週再一起帶著更多的信心去做更多內部協調，去面對更大的戰場。

他說，明天他會離開台北去幾個艱困選區也是處理內部事情，往後下來政黨的協調，當然是重要，但個自己解決內部紛爭，「下週用新的面貌來面對真正問題，我有勇氣解決」。

他指出，往後下來政黨協調很重要，這週末各自解決政黨紛爭，他也有一些內部的問題要處理。誠如蔡總統說的，不管你是台灣派、中華民國派、中華民國台灣派都要集中在一起，一個都不能少。

他強調，未來壯大台灣、守護大台灣這個路上，一個都不能少，民進黨會用最真誠的心、柔軟及寬廣的心，「我一定會形成抗中保台大聯盟，保衛大台灣，抗爭新霸權這個旗子要高高舉起，要集起大家的力量」。

(中時 )