昨天（2日）深夜11點多，台鐵花蓮火車靠市區中山地下道上方鐵道附近，突然竄出濃濃煙火，消防人員趕到現場，檢視有3根枕木起火燃燒，雖然火勢不大，但差點波及一旁高壓電箱及廠房，讓消防人員與台鐵把冷汗！

今早重返現場查看，台鐵表示應該不是人為縱火，所幸的是，未波及列車行駛安全，至於為何起火？因事發突然，警方不敢大意，已經封鎖現場進行鑑識。

台鐵道班工人昨深夜發現沈木冒煙起火後，立即先以滅火器滅火，但似乎自撲不了，緊急通報警消灌救，所幸消防人員隨即撲滅火勢，尚未波及當時一列南下通行往台東的普悠瑪列車。

起火位置靠近車站，加上燃燒的鐵道枕木，距離高壓電及工程維修車廠房相當近，起火原因懷疑不單純，第一時間已請警方介入調查，將調閱附近路口監視器釐清是否遭人為縱火破壞。

花蓮火車站今早說，初步排除縱火的可能，但因天乾物燥，將加強鐵道巡查安全。

(中時 )