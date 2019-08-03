陸客來台自由行限縮，衝擊觀光業，台中市長盧秀燕3日受訪時表示，台中市府做好萬全準備，已做最壞的打算，觀察政治情勢發展，兩岸政策不是地方政府可以置喙或處理，兩岸關係緊張，地方經濟受影響，必須自己想辦法，陸客減少，除了擴大內需，台中市預計9月份與韓國釜山、日本鳥取的直航，爭取其他國家觀光客，度過可能的觀光寒冬。

陸客自由行停簽，引發觀光產業憂心，台中市府有何因應策略？盧秀燕下午在出席表揚模範父親活動前受訪時表示，受影響的不只是台中市，因為兩岸關係如果互相杯葛，兩岸關係比較緊張，對於我們的經濟，不管是在整個台灣或者地方政府來講，各縣市的經濟當然都會受到比較大的影響。

盧秀燕說，台中市政府已經做好了萬全的準備，已做最壞的打算，兩岸政策不是地方政府可以置喙或是可以處理，也因此，如果說兩岸關係愈來愈壞、愈來愈緊張，地方經濟受到的影響，「我們就必須自己想辦法」。

針對陸客減少的衝擊，盧秀燕強調，一方面我們擴大內需，二方面，自己也要再想辦法，能夠突破各國的交流或是經濟往來，擴大國際入境客源。

「我們很幸運，台中市有清泉崗機場」，盧秀燕強調，因應當前情勢，台中市府前幾個月就已經開始進行準備跟談判，市府努力展現成果，九月將要開通台中與韓國釜山，還有台中和日本鳥取的直接航線，吸引日韓觀光客來台中市旅遊，擴大城市交流、積極爭取團客。

此外，還要開發其他地區的班機，她表示，台中市設法增加引進其他國家的觀光客人，當然，還有其他各國的城市，包括東北亞、東南亞，以及歐美等地，台中市都在努力洽接，從幾個月前就開始進行準備跟談判；當然，另外一方面自己努力在內部的經濟，加強內銷的行銷策略。

為台中拚經濟、拚觀光，台中市府快速提出策略作為，力撐台中觀光產業，盧秀燕說，中午她與台中市政府農業局結合10個農會，行銷台中農產品，內銷靠自己努力，其他國家觀光客全力擴大爭取，降低對台中市觀光旅遊業所帶來的衝擊。

(中時 )