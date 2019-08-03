民進黨主席卓榮泰表示這周末就讓各政黨解決自家的紛爭，下星期再展開政黨之間的協調工作。（姚志平攝）

前台北市長柯文哲組「台灣民眾黨」，最盡對民進黨砲火猛烈；民進黨主席卓榮泰說，國民黨也是這樣，應該是要為台灣好而不是打倒民進黨而已。

此外，前總統陳水扁日前表示，民進黨立委要拿40席是艱困門檻？卓榮泰說，就這次選舉任何一席都很艱困，民進黨都戰戰兢兢、非常艱辛。

被問到台北市長柯文哲最近常砲轟民進黨，是否應該把目標在為台灣好，而不是民進黨？他說，應該是這樣，國民黨也是這樣，應該是要為台灣好而不是打倒民進黨而已，國民黨或許可以用這樣去引申，但是更希望看國民黨用什麼方式，去切斷過去錯誤連結的中國關係，以及建立新的台灣新認同，這是他對國民黨的要求。

至於台灣民眾黨的成立，卓認為，應該更清楚讓大家看到它的價值何在？不是口頭說，現在柯用選舉上互相競爭，這不是價值，這是力量競爭，絕對會產生力量的分散，力量分散後，台灣價值就會被分散。

卓榮泰強調，下週他會非常緊湊與友黨做一些互相協調的工作，民進黨也在陸續接洽當中。

(中時 )