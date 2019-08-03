前台北市長柯文哲組「台灣民眾黨」，最盡對民進黨砲火猛烈；民進黨主席卓榮泰說，國民黨也是這樣，應該是要為台灣好而不是打倒民進黨而已。
此外，前總統陳水扁日前表示，民進黨立委要拿40席是艱困門檻？卓榮泰說，就這次選舉任何一席都很艱困，民進黨都戰戰兢兢、非常艱辛。
被問到台北市長柯文哲最近常砲轟民進黨，是否應該把目標在為台灣好，而不是民進黨？他說，應該是這樣，國民黨也是這樣，應該是要為台灣好而不是打倒民進黨而已，國民黨或許可以用這樣去引申，但是更希望看國民黨用什麼方式，去切斷過去錯誤連結的中國關係，以及建立新的台灣新認同，這是他對國民黨的要求。
至於台灣民眾黨的成立，卓認為，應該更清楚讓大家看到它的價值何在？不是口頭說，現在柯用選舉上互相競爭，這不是價值，這是力量競爭，絕對會產生力量的分散，力量分散後，台灣價值就會被分散。
卓榮泰強調，下週他會非常緊湊與友黨做一些互相協調的工作，民進黨也在陸續接洽當中。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。