情歌天后丁噹出席《超犀利趴10》，率先以一連串舞曲熱鬧登場，一連串快歌舞曲炒熱氣氛，但唱到新歌〈愛到不要命〉時，疑似沒有注意舞台升降梯開口，不小心跌下舞台，但5秒後仍鎮定地升上舞臺繼續演唱，而5年前丁噹在小巨蛋開唱時也曾摔傷過，當時的她忍痛唱完，此次跌下舞台丁噹依舊敬業唱完。

讓現場歌迷嗨翻，第一首〈夜貓〉以黑色短背心搭配紅色短褲，露出修長美腿大跳熱舞，陸續帶來李玟的〈真情人〉、蔡依林〈舞孃〉、杜德偉〈脫掉〉等歌曲，唱到〈舞孃〉時舞者把丁噹舉起，讓丁噹倒著唱歌，特技表演也展現十足肺力，唱到〈脫掉〉時，舞者更嗨到把上衣都脫掉，丁噹也將外套一舉脫下，露出結實手臂展現好身材。

要接著唱〈愛到不要命〉時，丁噹突然消失在舞台上，甚至瞬間出現「碰」一聲，讓不少網友和歌迷驚訝「丁噹掉下舞台了嗎」「怎麼不見了」，過了幾秒丁噹和J.Sheon一同從升降梯緩緩升上，J.Sheon輕摟丁噹腰部兩人深情對唱，呈現完美合唱，不過丁噹事後也解釋「剛剛跳下舞台撞到屁股，屁股腫起來，表示我的屁股還是滿翹的」，而近日忙舞台劇的丁噹，練出結實腹肌，也害羞地說很久沒有穿得這麼少在大家面前，但力求完美的她說「腹肌好像還可以再練一下」，坦言要當唱跳歌手不容易。

當時丁噹消失舞台瞬間，發出的「碰」聲疑似麥克風敲到的聲音，主辦單位事後指出，J.Sheon正準備要從升降梯上升，但因些微時間差，導致舞台已經打開，丁噹沒有注意到，往後退時才踩空跌下舞台撞到屁股，但敬業的丁噹不疾不徐立刻站穩，和J.Sheon一起從升降台出現，繼續完成演出。

(中時 )