雲林縣林內鄉公所慶祝父親節，讓爸爸穿制服上課，重溫小學最甜蜜的回憶，並一起切蛋糕。（許素惠攝）

雲林縣林內鄉公所慶祝父親節，林北村模範父親羅嘉郎全家福。（許素惠攝）

雲林縣斗六市長林聖爵（左四）表揚模範父親。（許素惠攝）

雲林縣林內鄉公所3日慶祝父親節，別出心裁讓父親穿著小學制服，背著書包上學去，重溫學生時代上課、搗蛋及被老師處罰的舊夢，過去被罰站等噩夢，如今回首都成為甜美回憶，溫馨有趣。斗六市公所也表揚模範父親及好人好事代表。

林內鄉公所將小學教室場景搬進表揚會場，設計有趣的課堂節目並結合小遊戲，讓平時嚴肅的阿爸們，回到童年學生時期，與班上同學上課搗蛋、把老師搞瘋的情境，非常爆笑，逗樂家屬，而鄉長張維崢也重現上課調皮，被老師罰頭頂小板凳的過往，令人看到政治人物不一樣的一面。

張維崢表示，早年艱困年代求學不易，1930、1940年代出生的父執輩上課常得躲空襲，上課也很嚴肅拘謹，但小學童年時光總是美好，最值得回味。

林內鄉模範父親為林中村陳天送、林北村羅嘉郎、林南村鄭照峰、林茂村陳榮三、烏麻村張勝欽、烏塗村蕭家聰、坪頂村張周義、重興村張春男、湖本村廖梁麒、九芎村蔡海棋。鄭照峰代表林內鄉模範父親接受雲林縣政府表揚。另好人好事代表顧維熊熱心公益，推廣環保，與妻子擔任鄉內環保志工20多年，為社區環境整潔工作付出許多心力，現在擔任環保志工隊隊長，帶領志工為鄉內社區環境整潔持續付出。

斗六市長林聖爵錄製感性影片，分享作父親的心得，林聖爵說，以前父親總叮嚀自己將來要「做個有用的人」，小時候聽不懂，現在當了爸爸也接下了斗六市長的擔子，才發現「做個有用的人」其實是父親對孩子的關愛，孩子能夠在社會上立足，能夠有個安穩的生活就是父親心中最大的期盼，因此即便作為市長每天都需要忙碌奔波，他也總會想辦法騰出時間來陪伴孩子陪伴家人。

斗六市好人好事代表陳照桓在長和宮擔任會計，平日前往湖山岩運動時就會順手整理週遭草木，之後更是加入環保志工隊，時常自動自發清掃鄉里環境，更可貴的是「為善不欲人知」，長久下來善舉才漸漸被鄰里知曉，好人好事代表當之無愧。

(中時 )