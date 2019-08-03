731之後太空人戰力高漲，今日再以10-2痛打水手，最可怕的當然是他們的先發三巨投。韋藍德(Justin Verlander)、葛倫基(Zack Greinke)、寇爾(Gerrit Cole)，堪比勇士當年的傳奇三巨投。事實上太空人老闆克朗(Jim Crane)還接到一通電話，對方稱讚他這組三巨投可能是史上最強了。

撥電話的不是別人，就是當年勇士三巨投之一的史莫茲(John Smoltz)，他對克朗表示：「你這支組合真厲害。」克朗說：「是啊，就樣當年勇士三巨投一樣。」史莫茲說：「沒這回事，你這3個比當年我們厲害多了！」

2019太空人三巨投

韋藍德：3.35自責分率、每局被上壘率1.14、每9局三振數9

葛倫基：3.36自責分率、每局被上壘率1.16、每9局三振數8.2

寇爾：3.30自責分率、每局被上壘率1.15、每9局三振數9.7

勇士三巨投麥達克斯(左起)、史莫茲、葛拉文於2016年重聚。（美聯社資料照）

1995勇士三巨投

麥達克斯(Greg Maddux)：1.36自責分率、每局被上壘率0.811、每9局三振數8

葛拉文(Tom Glavine)：3.08自責分率、每局被上壘率1.248、每9局三振數6.1

史莫茲：3.18自責分率、每局被上壘率1.235、每9局三振數5.3

這兩組單就戰力可能不相伯仲，太空人這組的奪三振能力更強，但是歷史地位還是無法比擬的。勇士從1995年打到2005年，連續11年坐上國東王座，3次打進世界大賽(1次冠軍)，而且3位投手全數進入名人堂。

太空人這組的韋藍德是殿堂級投手，葛倫基是當世名將，寇爾還比較菜，份量仍遠不及勇士三傑，所謂「太空人更強」大約只是史莫茲的謙詞與客套話。

以球團角度來看，摘下世界大賽冠軍還是最重要，勇士當年只拿到1冠是最大遺憾。太空人2017年靠著韋藍德最後一刻加盟成功摘冠，今年若能再奪冠，本季的三巨投肯定也足以留名青史了。

(中時電子報)