台中美食景點受好評，東京「台灣嘉年華」珍奶人氣爆棚。（圖／台中市府提供）

「台灣嘉年華」在日本東京代代木公園盛大舉辦，台中市府觀光旅遊局到場推廣首屆台中珍奶節、台中購物節及2020台灣燈會等活動，介紹台中旅遊，發送台中市旅遊地圖，主辦單位打造的「珍奶一條街」更讓東京民眾大排長龍，寧願排隊等上2小時，日本民眾得知台中購物節獎項有千萬豪宅，有人還想提前規畫假期到台中購物試手氣。

台中市府觀旅局長林筱淇表示，目前市府積極接洽承辦日本入境台灣旅遊的旅行社，提前將2020台灣燈會及台中觀光訊息提供給業者，協助旅行社包套旅遊產品，同時也與教育局拓展日本來台修學旅行市場，期望來台中的日本旅客住宿人數在明年底達成35萬人次。

今年「台灣嘉年華」以台灣美食為主軸，芒果冰、小籠包、大腸麵線、臭豆腐、魯肉飯、炸雞排等攤位人聲鼎沸，而主辦單位打造的「珍奶一條街」更讓東京民眾大排長龍，排隊2小時就為喝一杯美味珍奶。

林筱淇說，藉由珍珠奶茶匯聚的人龍，宣傳台中近期的珍奶節活動，包括8月10日、11日的十大人氣珍奶票選活動，結合知名糕餅業者在廣場舉辦主題市集，邀請民眾佐茶配餅，介紹日本旅客到台中高美溼地、林家花園、草悟道、東后豐及潭雅神自行車道等景點，體驗台中多元豐富的旅遊魅力。

台中盛大舉辦的購物節，結合台中市在地百貨、商圈、飯店、旅館、民宿、遊樂業等全市產業，邀請國內外旅客到台中購物及旅遊，活動期間在台中消費滿新台幣500元，就有機會抽中千萬豪宅、名車、總統套房住宿、飯店住宿券、伴手禮等多項大獎，吸引很多日本民眾想來台中旅遊。

台灣燈會也是日本遊客耳熟能詳、受日客歡迎的台灣重大節慶活動，每年台灣燈會期間，日本遊客蜂擁而至。2020台灣燈會將在台中舉行，主燈區選址在后里花博園區，規畫以「魔幻雨林」為概念，營造全天候賞燈環境，導入光雕投影技術，帶領民眾進入奇幻世界。

副燈區則以「親子同遊」為主軸，讓大小朋友能開心賞燈，日本遊客在了解2020台灣燈會的資訊後，也希望來一趟4天3夜賞燈之旅。

林筱淇指出，日本為台中國際觀光客主要來源國之一，為進一步開拓國際旅遊市場，市府直接到當地與目標群眾接觸，除了能快速有效地傳播台中觀光資訊外，透過互動獲得第一手意見和回饋。

東京旅客對高美溼地、彩虹眷村等地美景印象深刻，而許多日本人也會到連結台日情誼的地點進行文史巡禮，例如舊台中車站、宮原眼科、第二市場、寶覺寺、台中州廳、道禾六藝、市役所、白冷圳等地。

(中時 )