今年的獲獎者，年紀最大的是87歲蔡炳輝（右3）。（劉秀芬攝）

勞工局表揚大會溫馨熱鬧，得獎者與家人一起隨音樂律動。（劉秀芬攝）

台南市政府勞工局3日於善化啤酒廠舉辦勞工模範父親表揚大會，今年共有20人獲獎，其中最年長的是87歲蔡炳輝，其長女蔡明勳現為台南總工會理事，亦曾獲模範勞工。蔡炳輝教子甚嚴，一家熱心公益，電子工廠退休後當過3任鄰長，服務社區不遺餘力，精神足堪社會表率。

除了87歲的蔡炳輝，今年受表揚勞工模範父親還有翁長明、吳正雄、許松雄、李明海、郭南隆、李錦川、鄭文平、郭彥廷、黃恩長、張世傑、林錦滄、莊輝明、龔清任、包宗台、劉武財、凃俊吉、洪飛虎、顏宗寶、吳欽澤等20位傑出父親。

台南市長黃偉哲也到場頒發象徵奉獻的獎牌給20位傑出爸爸，並一一與得獎者及家屬合影。因為上午有太多的表揚行程，黃偉哲比預定時間晚到，致詞時也先向全場表達歉意，雖然趕攤造成活動耽擱，但他祝福的心意都一樣。

黃偉哲表示，偉大的勞工模範父親們不僅承擔照顧家庭的責任，也對社會公益不遺餘力，例如到偏區服務，為弱勢修繕房屋，大愛的精神令人感動，過節只是一時的過程，為人子女對父親永遠抱持感恩感謝的心，才是最重要的。

勞工局長王鑫基說，該局舉辦勞工模範父親表揚已邁入第9年，獲選者都是在職場表現優異勞工本人，也有的是表現優異勞工的父親，這些得獎的爸爸們，熱心公益足為社會楷模。

勞工局除了送給每位勞工模範父親獎牌一面和5000元獎金，也邀請專業的美容造型師為得主們梳理，現場更布置了代表果實豐收意境的花藝牆，提供大家合影，近300名得獎者親友也一同來參加此盛會，現場歡樂溫馨。

表揚父親木匾突落 韓國瑜身手俐落秒撿

(中時 )