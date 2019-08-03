廖林富美（右三）今日與家人一同參加模範父親暨好人好事大會。（張毓翎攝）

廖林富美獲選為今年嘉義朴子市好人好事代表，28年前她因車禍昏迷將近1年，最後奇蹟似地活下，為感念上天給予重生的機會，她從2007年，持續長期小額捐款，幫助弱勢團體。3日領獎時，她表示，做愛心只是舉手之勞，不是什麼偉大的事，沒想到竟然獲獎，覺得很感動。

朴子市公所今日舉行模範父親暨好人好事大會，朴子市長吳品叡表揚26位模範父親及1位好人好事代表，78歲的廖林富美幾年前發生嚴重車禍，由於傷到腦部，那時差點變成植物人，幸好最後有醒來，但行動仍需以復健等慢慢改善。

對於廖林富美來說，幾乎是一腳踏進鬼門關的經歷，讓她對人生有更深刻的體認及珍惜。喜獲重生後，她12年前萌起回報社會的念頭，有時到寺廟拜拜會捐香油錢，看到電視、報紙報導時，會指定捐款給困苦家庭，身為在朴子長大的市民，最常捐錢至公所的仁愛基金專戶裡，給巿內70戶貧窮邊緣戶。

廖林富美的二女兒廖佩玉表示，從沒計算捐款總額，幾千到萬元都有，她常也把子女給的孝親費捐出去，歷經那次生死搏鬥，母親不曾忘記曾經助於她的人，也促使想要幫助其他貧困人士，對她而言，比起錢，人的生命才是可貴的。

領獎前，廖林富美仍不敢置信地念念有詞：「怎麼是我！」廖佩玉說，公所通知時，大家都嚇一跳，因母親想低調，本來還詢問公所能不能換別人受獎，但市長堅持強調捐款為數不重要，持續性的精神，才是獲得這項殊榮的原因。

(中時 )