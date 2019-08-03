林玉紫發文道歉。（圖／翻攝自林玉紫臉書）

知名類戲劇女星林玉紫過去曾參與過《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳鈴眼》等作品，前年她成為民代夫人，和大15歲的詹永煌結婚。最近她錄影談到老公，直言：「受不了客家男人」，抱怨另一半不體貼，引發外界罵戰，昨她在臉書滅火，指被標題所害，「我自己也是客家人，絕不可能說客家人不好」，希望能平息爭議。

林玉紫最近上節目聊婚姻，透露夫妻倆已有4個多月沒有性生活，兩人數度吵到快要離婚，期間林玉紫脫口表示：「我最受不了客家男人，他們自私不溫柔不體貼。」引來不少客家人反擊，林玉紫昨發文說因下標和採訪中的誤解造成大家不開心，這並非她的原意，她沒有存心要貶低客家人，這次的經驗讓她上了一課，而她也和撰稿的記者澄清了原本想法。

林玉紫說：「我自己也是客家人，絕不可能說客家人不好，我是客家人並以客家人為榮」，自己以後說話會更謹慎，不久她又發文說：「真的很難過所有的錯都是我的錯，請不要再怪任何人，我個人的事造成這麼多紛爭，再次跟大家說報（抱）歉，這件事到此為止吧！」

(中時電子報)