工作坊成員拼湊兒時記憶，描繪大鼻地區原始的樣貌。（袁庭堯攝）

在系統性歸納整理之下，屬於大林蒲的文史記憶雛形誕生，成員將藉此深化討論、規劃後續行動。（袁庭堯攝）

高雄市小港大林蒲地區在經濟部6月初宣告推動「新材料循環產業園區」計畫下，宣示遷村計畫啟動。但遷村計畫內容迄今仍是謎，為避免重蹈紅毛港遷村地毀史亡的覆轍，在地居民再度集結老中青三代，舉辦「大鼻主題共舞工作坊」，要搶在遷村前保存當地珍貴的文史及記憶。

工作坊由當地社團「海口音工作室」主辦，規劃8天營隊，透過討論、田野調查紀錄、壁畫創作、專刊製作等方式，系統化保存當地的歷史和生活記憶。

工作坊參與者都是大林蒲當地居民，80歲詩詞猜謎研究人林瑞正表示，希望透過趣味猜謎的方式，讓更多人認識大林蒲特有的文化。老師鄭怡婷表示，非常懷念從前唸國中時能直接看到海、教室窗戶都是鹽巴結晶的景象，懷念大林蒲昔日的繁榮。邦坑居民林宏歷認為，大林蒲處境猶如香港，命運被政府主宰之下，仍有人團結抵抗。25歲青年趙國宏對舊時代記憶感興趣，對於大林蒲擁有獨特的「海口腔」，想盡一份保存的心力。

熱吵民主協會理事長林心乙表示，延續「2018大鼻願景工作坊」目標，希望曁「民間版大林蒲願景計畫書」產出之後，透過在地人的集結討論，催生更具體的遷村共識及能量。

大林蒲在地居民自2003年起陸續推動自救活動，利用社造、攝影班、志工培訓、講座、影展、文件展、社區報等形式關注環境污染議題，其中「困難生活節之小港開唱」、環境大普渡、西南風音樂祭等創意活動更是成功營造話題、引發社會關注。

(中時 )