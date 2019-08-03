大陸南京一名30歲的男子，日前因為初戀女友嫌他胖而「被分手」，所以想從住家大樓跳下，警察到場後不斷勸阻都無效，沒想到，一旁的鄰居大媽竟然用一句話就讓這場鬧劇落幕。

根據《荔枝新聞》報導，上月底，這名30歲的男子，因為初戀女友嫌他胖而提分手，他哭訴，自己每晚跑步、走路3公里替對方買吃的，甚至還為她自殘，卻始終喚不回女友的心，為此，男子坐在窗邊，打算從住處跳下去輕生，即便警察到場後苦苦相勸，「你這麼極端，會把人家女孩嚇跑的」，也都無法把他拉回。

沒想到，一旁的鄰居大媽見到這名男子不聽勸，便嚴肅地對他說，「小伙子！你不要跳下去，跳下去我們樓盤就要降價了！」此話一出，男子一時結巴不知該如何回應，大媽便趁機跟警察合作一把將他拉下窗邊，最終才結束這場驚魂。

網友看完這段影片後紛紛笑說，「阿姨真是神助攻！」、「太過殘忍的理由了，不過真的是事實」。

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(中時電子報)