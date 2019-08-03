遶境隊伍行至慈惠宮迎接媽祖上轎前往林園。（葉書宏翻攝）

台北霞海城隍廟月老駐駕林園守姻緣。（葉書宏翻攝）

結縭40年夫妻檔許下再愛的誓言，現場感動萬分。（葉書宏翻攝）

活動現場邀請四對相識林園或此拍過婚紗幸福結縭的夫妻出席。（葉書宏翻攝）

神明駕到！5尊神明齊聚駐駕林園！國定古蹟林本源園邸今（3）日熱鬧迎神！台北霞海城隍廟、板橋慈惠宮及板橋接雲寺首度聯合遶境，從板橋慈惠宮行經接雲寺後抵達林本源園邸，開路獅搶先鋒走在隊伍前面，後面接著文武陣頭，連結7支隊伍，聲勢浩大熱鬧迎神，遶境所到之處熱鬧非凡。

活動現場邀請四對相識林園或此拍過婚紗幸福結縭的夫妻，為了「預見」攜手未來的另一伴，特別以老妝出席接受副市長吳明機的祝福錦囊，現場老公幫老婆揭開頭巾剎那間再度深情告白，場面浪漫又溫馨。

其中蔡先生與葉小姐因林本源園邸而相識，今日回來特別有回娘家的感觸，另外還有對夫妻今年結婚40週年想透過老妝婚紗給兩人的愛情留下紀念，現場更特別送上限量好緣旺來鳳凰酥，很多民眾為了沾喜氣獲得好緣加持，一下就發光！

吳明機表示，林家花園居於板橋文化發展薈萃軸心點，為本市景點中最值得參觀的地方。為復興板橋文藝古都的風采，林園舉辦主題系列活動，不僅邀請在地青年商家串聯參與市集、規劃兩種遊城主題路線，藉以活絡古城社群，為下半年點燈的《林園夜燈祭》累積能量，更期盼進一步延伸至鄰近的文化場館如府中15、板橋放送所、435板橋藝文特區等，促進板橋文化新聚落版圖的形成。

林本源園邸表示，國定古蹟林本源園邸七夕活動已13年，從復刻版迎親隊伍、鵲橋拋繡球，到去年結合學校辦理古蹟婚紗走秀暨攝影比賽，每年不斷創新、吸引關注。

今年更是首度跨出花園舉辦迎神遶境活動，邀集台北霞海城隍廟城隍老爺、夫人、月老、慈惠宮媽祖及接雲寺觀世音菩薩聯合祈福、駐駕林園，五神力挺，盼好緣強運降臨！更多活動相關資訊請至官網或粉絲專頁搜尋「國定古蹟林本源園邸-板橋林家花園」查詢。

(中時 )