（16:28更新內文）八八風災10周年前夕，前總統馬英九3日上午到嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷園區訪視災後重建成果，下午則下山到觸口逐鹿社區永久屋。被問到是否出面協調韓郭，馬英九表示，目前未收到正式邀請，但若有需要一定會全力以赴，馬也強調，郭董深明大義，一定會很智慧地處理這件事。

針對外傳今天上午的郭王會，馬英九說，大家都在努力，郭董深明大義且是對中華民國效忠又有國際觀的企業家，相信他一定會很聰明智慧地處理這件事。

馬英九下午由台灣紅十字會總會長王清峰、行政院重建會前執行長陳振川及逐鹿社區發展協會理事長莊莫俄陪同，到觸口逐鹿社區永久屋訪視，馬英九表示，這幾天會到嘉義、高雄當時的莫拉克災區看看，問當地居民是否有需要幫忙的地方，雖然現在不是執政黨但仍可以給一些建議。

莊莫俄說，目前逐鹿社區共有156戶，雖產業發展稍嫌卡關，但看到馬前總統還是很開心，事隔多年逐鹿社區並沒有被遺忘，後續也希望相關單位能繼續協助逐鹿社區的產業發展。

(中時 )