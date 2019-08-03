台南市登革熱防治中心持續進行登革熱病媒蚊戶外孳清。（洪榮志翻攝）

台南市登革熱疫情尚未解除，目前本土登革熱病例有16例，境外移入有26例。由於連日午後雷雨，導致家戶內外積水容器增加，有利於病媒蚊孳生，登革熱防治中心除持續監控外，也籲請市民在疫情尚未解除前應注意自我防護，以免被病媒蚊叮咬。

防治中心表示，登革熱病媒蚊有白線斑蚊與埃及斑蚊等2種，但以埃及斑蚊傳染率較高，主因是埃及斑蚊很敏感，一動就會飛走，往往要叮咬5到6個人，才會吸飽血，所以帶病毒的病媒蚊傳染力明顯，是登革熱防疫重點目標；白線斑蚊飛行較緩慢，不會亂動且會吸到飽為止，比較容易被人發現打死。

2種病媒蚊習性也不同，埃及斑蚊多喜歡在戶內活動，孳生源以室內積水容器為主；白線斑蚊多在戶外活動，孳生源以樹洞、廢棄輪胎、戶外積水容器等為主。以本市登革熱疫情為例，屬市區型傳染，應著重埃及斑蚊防治，要加強宣導清除戶內外積水容器，澈底清除孳生源，才是防治登革熱的重點。

防治中心強調，近期台南地區仍有局部短暫陣雨，請民眾於降雨過後應落實「巡、倒、清、刷」防蚊4步驟，孳清、孳清再孳清，仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，徹底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器，並清除陽台、頂樓及屋簷排水槽積水。

防治中心也提醒民眾，常去或經過公共空間或公園、菜市場購物，應注意自我防蚊措施，例如：穿長袖、長褲及淺色衣物或噴有衛生福利部藥品許可證之防蚊液，以免病媒蚊叮咬。

(中時 )