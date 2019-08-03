情歌天后丁噹以一連串舞曲開唱《超犀利趴10》，唱到新歌〈愛到不要命〉時疑似沒有注意舞台升降梯開口，不小心跌下舞台，但5秒後仍鎮定地升上舞臺繼續演唱，但丁噹仍然敬業忍痛唱完，甚至在台上持續扭腰熱舞，而演出後丁噹也被直擊在後台躺在病床上，身上裹著棉被緊閉雙眼，屁股因摔傷必須立即進行冰敷消腫，讓不少歌迷相當心疼。

丁噹以黑色短背心搭配紅色短褲，露出修長美腿大跳熱舞，陸續帶來〈夜貓〉，〈真情人〉、〈舞孃〉、〈脫掉〉等歌曲，此外丁噹還表演特技，被舞者舉起倒著唱歌，甚至嗨到把上衣都脫掉，露出結實好身材。

唱到〈愛到不要命〉時，丁噹突然消失在舞台上，甚至瞬間出現「碰」一聲，讓不少網友和歌迷驚訝「丁噹掉下舞台了嗎」「怎麼不見了」，過了幾秒丁噹和J.Sheon一同從升降梯緩緩升上，J.Sheon輕摟丁噹腰部兩人深情對唱，呈現完美合唱。而5年前丁噹在小巨蛋開唱時也曾摔傷，當時忍痛唱完全場，這次丁噹依舊敬業唱完。

丁噹事後也解釋「剛剛跳下舞台撞到屁股，屁股腫起來，表示我的屁股還是滿翹的」，而近日忙舞台劇的丁噹，練出結實腹肌，也害羞地說，很久沒有穿得這麼少在大家面前，但力求完美的她說「腹肌好像還可以再練一下」，坦言要當唱跳歌手不容易。

當時丁噹消失舞台瞬間，發出的「碰」聲疑似麥克風敲到的聲音，主辦單位事後指出，J.Sheon正準備要從升降梯上升，但因些微時間差，導致舞台已經打開，丁噹沒有注意到，往後退時才踩空跌下舞台撞到屁股，但敬業的丁噹不疾不徐立刻站穩，和J.Sheon一起從升降台出現，繼續完成演出。能動能靜的丁噹，也帶來經典情歌〈猜不透〉、〈我愛他〉，現場瞬間成了大型KTV，引領全場歌迷大合唱。

(中時 )