國民黨總統候選人韓國瑜今到桃園走訪宮廟，為台灣、為中華民國祈福，而韓國瑜從去年當選高雄市長後努力拚市政。也讓高雄備受全國民眾矚目。對此，現任國民黨中常委蕭景田表示，他過去擔任全國農會理事長期間，他發覺，「韓國瑜是真正的人才」，並闡述他的貼身觀察。網友看完後表示，「理事長寫的真好，令人感動」。

韓國瑜今赴桃園走訪9宮廟。經過龜山壽山巖、桃園景福宮、桃園慈護宮、中壢仁海宮、大園仁壽宮、楊梅三元宮、平鎮義民廟、龍潭龍元宮、八德龍山寺等九座宮廟，與在地鄉民接地氣、搏感情。具行程顯示，最後將在興仁公園集結，營造大團結氣氛，預計傍晚5點舉行造勢活動。

蕭景田今在臉書發文稱，「動身起念，必有因。韓粉如此，阿田亦如此」，他解釋，「3月起，我正在為立委初選努力，理論上，我對總統初選，應該保持低調。何況自己又兼中常委，與黨內同志都交好。得罪誰，都不好！」。

他表示，自己擔任全國農會理事長期間，他(蕭)發覺韓國瑜是真正的人才。只是不知道他，竟然「敢」選高雄市長。而且打敗這塊30年煉鐵的民進黨大本營。後來，韓國瑜 出國招商，被打擊與摧毀，說是：「賣台之旅」。蕭認為，他理智說：「忍」但怒氣難奈…

蕭景田回憶，高雄接機前2日，全國農會恰巧有召開大會，擔任理事長，被多數農友勸進說：「別人不挺，農民不能不挺啊！」他說，他才真正瞭解，「韓粉、韓流 是被民進黨逼出來的」。

蕭景田總結指出，3月28日他在高雄機場與韓國瑜碰面時，「他(韓)的眼神，流露感動。我知道，他很無助…黨內外一片側目。我挺他稱之：「情義相挺」。「情：朋友間的兩肋插刀。義：為國舉才，剛正不阿」。他最後祝福，「韓國瑜加油 」！

網友看完文章後，紛紛在他臉書留言。「理事長的文字簡單、平鋪直敘，都很令人感動。」、「看蕭理事長的文越多，越是佩服！字字珠璣句句經典！」、「謝謝蕭景田理事長情義相挺韓國瑜！」、「理事長寫的真好，令人感動」。

國民黨中常委蕭景田臉書貼文。(圖/取自 蕭景田臉書)

網友在蕭景田臉書留言。(圖/截自 蕭景田臉書)

(中時電子報)