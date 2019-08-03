新竹縣長楊文科（左三）前往青少年探索與成長營，不僅分享心路歷程，也跟著營隊一起舞動身軀。（莊旻靜攝）

新竹縣政府社會處與社團法人世界和平會，第2年舉辦第「青少年探索與成長營」，3日於關西萊馥渡假村登場，首度以2天1日形式，邀請竹縣社福中心服務個案、世界和平會、聖方濟少年之家、好生育幼院及社區共60名國高中青少年，拋開3C產品，體驗單繩滑降、垂降、漆彈等，縣長楊文科也到場與青少年同樂，搖擺身體紓解身心。

楊文科也向在場青少年分享他的心路歷程，他說，人的一生就是不斷在摸索、探索，開啟一條路，他從基層公務員，一路到成為縣長，也是他過去不曾想過的事，楊文科說，只要心抱著「主軸」，就能很好應對各種變化，他也期望透過營隊活動，能讓青少年們能有所學習、突破。

社會處長李國祿表示，為鼓勵青少年突破限制、發揮團隊合作，並累積青少年時期正向學習經驗，社會處所轄竹北區社會福利服務中心與世界和平會共同辦理活動，以探索教育的方式，在專業教練及活動引導員的帶領下，讓青少年互助合作中完成任務，拉近彼此距離，建立團隊歸屬感，並發掘個人優點及潛能，提升自我認同，建立自信心。

有參與活動成員說，在得知營隊的時候就期待打漆彈，一開始小組成員彼此不熟，後來為了爭取獲勝，自然而然開始聊天，培養團隊默契，也認識來自不同鄉鎮的朋友，互通有無。

(中時 )