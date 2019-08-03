台南市麻豆區公所3日於公所舉辦「慶祝父親節暨鑽石婚楷模表揚大會」，表揚20位晶鑽爸爸、1位自強爸爸、12對鑽石婚楷模。（麻豆區公所提供）

台南市麻豆區公所3日於公所舉辦「慶祝父親節暨鑽石婚楷模表揚大會」，表揚20位晶鑽爸爸、1位自強爸爸、12對鑽石婚楷模。（麻豆區公所提供）

台南市麻豆區公所3日於公所舉辦「慶祝父親節暨鑽石婚楷模表揚大會」，表揚20位晶鑽爸爸、1位自強爸爸、12對鑽石婚楷模。（麻豆區公所提供）

台南市麻豆區公所3日於公所舉辦「慶祝父親節暨鑽石婚楷模表揚大會」，表揚20位晶鑽爸爸、1位自強爸爸、12對鑽石婚楷模，其中自強爸爸黃耀隆因工作造成右手輕度肢障，仍父兼母職獨力扶養孩子，在公所及教會協助下，從被照顧角色轉變成照顧弱勢孩童的課輔工作人員，不向命運低頭的精神令人感動。

麻豆區公所區長孔慶瑤於表揚會中頒發賀匾給21位受獎的父親，並邀請與會貴賓共同見證12對共度一甲子的鑽石婚楷模，並切蛋糕慶賀。活動中並邀請台南市佑明視障協進會前來設立按摩小站，讓與會的爸爸、鑽石婚楷模及眷屬們都能鬆骨紓壓，健康百歲。

今年度接受表揚的晶鑽爸爸有李昭順、林棖山、李寅、陳錦礎、黃進丁、林水致、黃水谷、盧忠賢、方政雄、李正雄、李天球、王武雄、黃春隆、邱安昇、林昆川、李文波、陳文炳、陳錦德、謝木春、郭國泰等20人。

其中晶鑽爸爸李昭順則代表麻豆區接受市府表揚，李昭順曾任職台糖機械工程隊長，執行全台地下水觀測網，建立全台地下水資料，服務年資長達48年，迄今仍獲各學術單位的重視，請益不斷，是子女最佳的典範。

此外，獲自強爸爸表揚的黃耀隆，父兼母職獨力扶養孩子，面臨失業及手傷，生活陷入困境，在公所協助下，列入低收入戶，如今因陪伴兒子讀書，加入教會的課後輔導班，進而成為輔導班員工，照顧更多弱勢的孩子，雖然付出的時間長，卻讓他找到人生的樂趣，也能陪兒子一起成長。

黃耀隆說，原本在麻豆區飲料工廠上班，工作不慎右手受傷導致不聽使喚，又要上班又要復健及接送照顧小孩，一年前因工作無法負荷而離職，人生陷入一片黑暗。所幸在公所協助下，黃耀隆經濟壓力減輕不少，並到台灣基督教信福先鋒協會當工作人員，雖然待遇不高，每天從早上7點多忙到晚上9點多，但他樂在其中。

(中時 )