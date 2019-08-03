37歲大陸女星范冰冰去年捲入逃稅風波，消失了4個多月後，最後以罰款約40億台幣作結，今年6月她又和交往4年的未婚夫李晨宣告分手，可說愛情與事業都重創。最近范冰冰接受外媒訪問，坦言現在是她人生的低潮，有遺憾也有痛苦，但最後不忘正能量表示，自己還是會好好生活。

范冰冰過去個性霸氣，曾說出名言：「沒有想嫁入豪門，我就是豪門！」前年她被男友李晨求婚成功，王子公主的童話有望成為現實，卻殺出被崔永元舉報逃稅事件，導致范冰冰賠了工作、金錢與愛情。最近她接受《紐約時報》採訪，雖隻字未提到逃稅事件，但語氣轉為低調，承認目前處在低谷中。

范冰冰說她明白沒有人能夠永遠順遂，如今可能是她生活和事業中的低潮，「其實也算一件好事，使我能夠冷靜，去好好思考未來真正該做的事情」，現在的她像是站在人生的岔路上，不太確定接下來該怎麼走，但她有自信去面對未來的人生，一席話引來粉絲加油打氣說：「冰冰加油，沒有波折的人生，是平淡的」、「很多時候太心疼冰冰了，她真的太慘了」、「還是大美女」、「風雨過後就是晴天」。

(中時電子報)