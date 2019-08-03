牙醫師奚臺陽認助了5位國高中學生的學費，每月還額外提供「買書津貼」。（張潼攝）

牙醫師奚臺陽長年推廣「遛狗繫狗鏈、隨手清狗便」觀念，也曾推動校園反毒宣導，今年他新加入台北市教育局認助清寒學生基金會行列，盼幫助弱勢學生，除認助了5位國高中學生的學費，每月還額外提供「買書津貼」。

奚臺陽長年推動社會公益，例如他期盼台灣能夠成為「零狗屎」國家，因此致力於宣導「遛狗繫狗鏈，隨手清狗便」觀念；後來他又觀察到校園內毒品問題嚴重，於是又結合扶輪社人才及資源，自行發起校園拒毒反毒宣導。

今年將滿70歲的奚臺陽笑稱自己閒不下來，因此今年1月初又加入台北市教育局認助清寒學生基金會，一口氣認助了5位國高中學生的學費，今年3月他還主動向基金會提議，盼與自己認助的孩子相見歡，希望更了解這些學生。當時他向孩子分享，自己的父親也是做黑手出身，但是只要保持正向、肯學習的心，都有機會翻轉貧窮。

由於他認為閱讀相當重要，奚臺陽每個月還額外提供認助學生「買書津貼」，無論是教材、參考書、課外讀物，只要孩子想看，可以把買書的發票留下來，「實報實銷」申請買書津貼；而他認助的孩子也很「捧場」，購買的書籍囊括日文學習、心理諮商等範圍。

父親節將至，認助清寒學生基金會提前在3日舉辦相見歡，讓受助孩子再一次與奚臺陽見面，有學生準備了卡片，向奚臺陽表示感謝心意，也讓奚臺陽直呼，過了一次很特別的父親節。

認助清寒學生基金會表示，台北市需要幫助的學生，很多不見得符合中低收入戶的補助資格，但因為「近貧」的家境，晚上或周末必須打工；基金會透過認助人支持的每個月2、3000元，可以協助弱勢學生通勤、購買文具或書籍，讓他們的學習路上有更多資源。基金會平均每個月支出289萬元資助學生，去年共認助1651人，今年截至7月也已認助1638人。

(中時 )