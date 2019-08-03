高雄市長韓國瑜自被國民黨提名後，今天正式啟動下鄉之旅，首站來到桃園，中午前往位於新屋的三級古蹟「范姜古厝」與農會理事長姜義青等地方代表共同享用客家美食。

陪同的國民黨立委吳志揚說，希望能將「范姜」一族刻苦耐勞的精神承襲給韓市長，不僅要使荒野變田園，更要讓台灣變樂園。

吳志揚表示，新屋不僅是北台灣的魚米之鄉，更是台灣的有機重鎮，台灣十大好米更幾乎都是出至此地，因此韓市長獲提名後首場下鄉，就來到此地用餐，更是代表韓市長沒有忘記他從「賣菜郎」起家的身份。

參選桃園第二選區立委的吳志揚提到，此區雖然長期被外界認為是國民黨艱困的選區，但他認為主要問題在於「發展」艱困，而不是「選舉」艱困，這裡不僅有海港，還有空港，更有許多產業也都在這個區域，只要在具專業、經驗的人的帶領下，一定可以被全世界看見，他承諾一定會擔起發展此地的重任。

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(中時 )