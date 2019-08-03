韓國瑜盛讚桃園鄉親熱情，讓自己快融化了。(呂筱蟬攝)

韓國瑜深入桃園客家族群信仰中心平鎮義民廟參拜，致詞時表示感謝遠道而來的周錫瑋，現場響起一陣歡呼。

韓國瑜說，今天是假日，天氣又熱，好多人一早就來，只是希望見個面，比天氣還要熱，把韓國瑜都給融化了。每位鄉親往左右前後看看，每一雙眼睛都像非洲草原上的獵豹，炯炯發光，不是動員來的，動員來的發個便當無精打采，自發性的，對未來充滿理想，就像是這樣的眼睛，希望台灣要改變，希望台灣重新回到往日榮景，繼續站穩亞洲四小龍老大。

他說，各位的期待，是希望為民眾謀求更大福利。政治人物有兩種選擇，造福跟造孽，就在一念之間。我們知道，現在台灣的情況讓人擔心，這3年蔡英文政府執政苦得不得了，莫忘世上苦人多，好多人賺不到錢，毒品越來越氾濫，人才流失，兩岸緊張，國際空間打不開，台灣島鎖起來，希望未來在立法源，能跟立委呂玉玲配合，就像一隻小鳥的兩隻翅膀，缺一不可，2020總統、立委選舉非常重要，要用手上唯一的法寶、命脈、希望，就是手上的選票，只有這一個武器，用這張選票，投下平鎮自己的女兒呂玉玲、心目中的總統候選人。所有的希望就在手上，沒有其他資源，自己決定自己的命運，幾流的人民會選出幾流的民代、政府，要自己決定未來的總統，帶領台灣走出希望。

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(中時 )