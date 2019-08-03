200名學生3、4日參與新竹縣波麗士體驗營，了解警察工作內容，實際穿上防彈背心體驗。（警方提供）

新竹縣政府警察局關注青少年安全議題，3、4日辦理2梯次波麗士體驗營，包含在地國中生、警察子女共200人參與，透過一系列體驗活動，了解警察工作內容，以及預防犯罪相關宣導知識。

活動先由義民中學反毒熱舞、八度音萌犬表演揭開序幕，新竹縣副縣長陳見賢表示，青少年一直都是縣府關心對象，縣府今年各單位辦理「暑假樂活FUN一夏」系列活動，充實學生暑假生活，也期望透過波麗士體驗營，使學生更進一步認識警察工作。

參與波麗士體驗營的學生會看到特殊武器如狙擊槍、MP5衝鋒槍，並在員警解說下，體驗穿上頗具分量的防彈背心，並戴上防彈頭盔、手執盾牌，並透過廉政反貪反賄選等各種宣導攤位，讓學生在有獎徵答中，灌輸法令知識，建立法學常識。

參與營隊成員也會體驗酒後頭暈腦脹的感覺，以及防身術、綜合逮捕術教學，還有駕駛電動車等，另外還有體驗採集指紋、血跡等知識，達到寓教於樂目的。新竹縣政府警察局表示，期望能使學生藉由活動，認識警察工作辛勞，增加自我防範及保護意識。

(中時 )