中家先生的孫子用標準中文寫下致謝信。（程炳璋攝）

日本大阪市中家一行人2年前來台南安平旅遊，不慎迷路求助台灣警察，安平所警員陳榮振泡茶招待兼協助他們前往景點，中家先生2日卻帶著一家人返台向他致謝，雙方交換禮物，中家先生的孫子獻上中文卡片，傳達台日友好情誼。

台南市安平區是日本來台旅遊的熱門景點之一，安平派出所處理過不少意外遺失物品或迷路的日本遊客。陳榮振2年前值班時，碰上來自日本大阪的中家先生一家人上門求助，他與妻子帶著女兒、孫子4人到台南旅遊，因為語言不通，一時找不到前往赤嵌樓的路，只好求助台灣警察。

當時值班的陳榮振，一邊用google翻譯軟體與問路的中家先生溝通，一邊請他們坐下泡茶，再代為通知計程車前來搭載。中家先生覺得台灣警察親切，台灣茶又好喝，一家人感謝陳榮振的幫忙，開心離去繼續台南旅遊行程。

兩年前的一場邂逅，陳員原本不以為意，中家先生2日帶著同樣的妻小一行人，前來向他致謝，並送上大阪的餅乾當禮物，中家先生的小孫子獻上用標準中文字寫下的卡片，陳員也回贈台灣茶葉，雙方聊天半小時，對彼此都留下好印象。

「沒想到他們兩年後還記得我」陳榮振表示，當初覺得只是一般服務案件，沒想到日本人如此禮貌，為了展現台日友好情誼，雙方還一起合影，彼此留下照片紀念。

(中時 )