暑假熱呼呼，想外出又怕曬過頭！來百貨商場看展趣！三創生活園區8月2日至8月27日的「IP世代-這夏太好玩」特展即將開跑！「貓貓蟲咖波」快閃療癒、北捷大使「麻吉喵」Say hello、少女偶像「芭比」歡慶60週年，還有朝隈俊男的Animal做瑜珈、IBLOOM軟軟邀你陷入水蜜桃泳池，以及結合花藝、公仔和美食的《海洋好夏趴》齊聚一堂！拍照打卡、瘋美食、超萌好禮免費拿，為暑假增添美好回憶。

在LINE貼圖中人氣紅不讓的─貓貓蟲咖波暑假在三創開設全台第一間主題快閃店，這次由FANFANFS粉粉主辦，與貓貓蟲咖波聯名的主題快閃店中，除了設有咖波主題模型讓大家拍照打卡之外，當然還有讓人少女心大噴發的各種咖波表情絨毛娃娃與周邊商品！

《芭比60周年夢想展》看歷屆芭比展現風姿！

女孩們的童年好友－芭比娃娃，自從1959年初登場至今已經60年了，為了回饋廣大粉絲的熱愛，此次《芭比60周年夢想展》將首度獨家發售「芭比收藏系列-BALLET WISHES」及「芭比60周年黑白造型娃娃」，另外還有風靡全世界萬千少男少女的BTS娃娃也在展示。

來和北捷大使「麻吉喵」拍照打卡趣！

Q萌台北捷運文化宣傳大使「麻吉貓」也在三創《麻吉喵喵扭一夏小商號》期間限定店，除有超萌商品，還有「喵喵丸子」。此外，麻吉貓本喵要來顧店啦外，8月3日到8月27日每周末六日的13:00、15:00、17:00也都會親臨現場！

超人氣商品軟軟紓壓玩具變身IG網美打卡景點「桃子池」。

超人氣商品軟軟紓壓玩具《IBLOOM軟軟限定商店》提供多款Q萌的軟軟商品，還有日本店內最知名IG網美打卡景點「桃子池」；《朝隈俊男的Animal Life展售會》來了，現場將設有等身大尺寸公仔及3款展示立牌讓大家拍照打卡，睜大眼睛看小動物如何做瑜珈、伸懶腰。

《朝隈俊男的Animal Life展售會》來了，看可愛動物公仔做瑜珈。

拍照後也別忘了吃美食，集結花藝、公仔及美食的《海洋好夏趴》絕對是讓你想每天都來探訪的好場所，推出「冰淇淋花蛋仔」，純鮮奶製成的雞蛋仔加上玫瑰花造型的冰淇淋；花藝主題牆拍美照，也能參加DIY手作乾燥課程飆創意，還有台灣新穎IP設計師獨家推出限量「職人系列-衝鋒特警普力力」，以角色互換身體、頭部為特色。趁著暑假，相揪好友來這拍照、打卡、嘗美味！

(中時電子報)