屏縣府繼前年首辦原鄉聯合收穫節後，今年突破行政區域限制，首度邀請台東部落青年攜手慶豐收，排灣、魯凱、阿美族3日千人圍舞場面壯觀不已。（謝佳潾攝）

屏縣府繼前年首辦原鄉聯合收穫節後，今年突破行政區域限制，首度邀請台東部落青年攜手慶豐收，排灣、魯凱、阿美族3日千人圍舞場面壯觀不已。（謝佳潾攝）

屏縣府繼前年首辦原鄉聯合收穫節後，今年突破行政區域限制，首度邀請台東部落青年攜手慶豐收，排灣、魯凱、阿美族3日千人圍舞場面壯觀不已。（謝佳潾攝）

屏縣府繼前年首辦原鄉聯合收穫節後，今年突破行政區域限制，首度邀請台東部落青年攜手慶豐收，排灣、魯凱、阿美族3日千人圍舞場面壯觀不已。（謝佳潾攝）

「收穫那麼多！」屏縣府繼前年首辦原鄉聯合收穫節後，今年突破行政區域限制，首度邀請台東部落青年攜手慶豐收，排灣、魯凱、阿美族3日千人圍舞場面壯觀不已，雙東原民齊聚歡慶也紀念八一原住民正名，同時也以音樂、放狼煙宣誓不分彼此守護文化的心。

原民處長伍麗華指出，2019年屏東縣原住民族收穫節是首度由屏東、台東部落青年攜手慶豐收，雙東原民遷徙關係密切，能聚在一起慶豐收意義非凡，且這樣的組合還能展現雙東青年力量的串聯，大家不分你我，一起透過音樂、放狼煙、蓋手印來守護原民文化。

此次收穫節是將瑪家鄉排灣族的取火神話搬進活動現場，而在點火儀式結束後，千人圍舞正式登場，排灣族、魯凱族、阿美族等千名族人手牽手又唱又跳，場面熱鬧非凡，吸引不少攝影愛好者搶拍、留下紀念性的一刻。

屏縣長潘孟安也到場參加，他說，各族各部落的豐年祭儀式雖有所不同，但大家都是盼透過儀式來表達對祖靈、土地感謝的心意，期許透過原鄉傳統儀式、樂舞等展現，讓民眾更能深入了解並體驗最傳統道地的原住民文化意涵。

活動現場還擺設出超吸睛的「雙東好好玩市集」，原民的農特產品和手工藝品，不僅讓所有前來的民眾飽覽原鄉的文化與物產，更讓大家更近距離感受豐收的喜悅。

(中時 )