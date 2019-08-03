宣布退出時代力量的立委林昶佐，今天下午於北市信義南松山立委參選人陳雨凡辦公室開幕時與黨主席邱顯智同台，邱顯智再度對林昶佐喊話，希望可以留下來一起努力；對於邱顯智昨表態明年總統選舉支持蔡英文總統連任，並將於下周與民進黨主席卓榮泰對談，是否會改變退黨決定，林昶佐說，退黨不是兒戲，現在對他而言最重要的，就是在艱困選區尋找戰將，凝聚團結抗中力量。

林昶佐日前宣布退出時力震驚各界，林昨接受電台專訪談到，只要未來時力確定黨的路線主軸與他的理念相近，一通電話就會回去，邱顯智除傳訊息續慰留林昶佐，同時昨表態會支持捍衛本土政權的蔡英文總統，選舉戰略問題也將於下周與卓榮泰對談，等於回應當初林昶佐當初宣布退黨的理由。

宣布退黨後首度與邱顯智同台，對於邱稱無法與林取得聯繫，林昶佐說，主席真的很辛苦，尤其是回想過去一起創黨過程，歷歷在目，不太敢打開簡訊，但黨路線及立委提名如何團結抗中要非常堅定，擔心看到訊息會心軟所以無法打開主席傳的訊息，未來會從旁觀察團結抗中的立場是否被時力接受，對時力還是有期待。

林昶佐表示，現在努力思考在時力內部無法做的事情，像是很多艱困選區找不到適合戰將，過去擔任市黨部主委無法說服，未來仍希望可以促成團結抗中的勢力，一對一對決國民黨。

傳出時力黨內醞釀下一波出走潮，恐面離分崩離析，林昶佐說，對黨當然會捨不得，但相信黨內還在努力的朋友，尤其是黨內年輕的力量有機會讓黨凝聚較好的共識，不希望發生一系列退黨風潮，相信邱顯智與卓榮泰約好對談，會是凝聚團結抗中好的方向。

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(中時 )