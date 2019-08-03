下周是七夕情人節，嘉義縣政府3日在布袋新岑國小舉辦「七夕鱟保育日暨嘉義海洋環境活動」，嘉縣生態環境保育協會總幹事蘇銀添，迄今協助學校復育野放450隻鱟。縣府今年規畫進行稚鱟調查工作，期望藉此找出潛在復育野放地點，保護野生鱟族群。

蘇銀添說，傳統生活中，鱟已融入每個人的家庭，小時候住在沿海，經常看長輩拿鱟殼當水杓，也可看見剛出生的鱟寶寶在沿岸泥沙上，如今這些畫面僅存在5、60歲以上的老一輩記憶中了。

他說，鱟的血液含特殊凝血蛋白，能做醫療試劑，從牠們身上抽血，再放回水中，當中有些鱟，會大量失血而無法存活，加上海岸線消失、沙灘上的廢棄物，現在很難看見成鱟會成對一群群爬上沙灘產卵。

守護鱟已有15年的蘇銀添，最希望政府能立法將鱟列為保育動物，他說，以前布袋好美寮也有鱟，但很不幸，牠們正面臨和西海岸的鱟相同危機，若現在錯過時機，以後想挽回，可能無法恢復到過去。

縣府從2012年起，開始在布袋鹽田濕地進行復育鱟的工作，並在新岑國小建構「小鱟中間育成及成鱟飼育場」，養殖三棘鱟、圓形鱟與美洲鱟等3種成鱟及幼鱟，也發展成學校特色，學生可體認到保育鱟的重要。

此外，縣府今年規畫進行稚鱟族群調查、棲地測量及樣本採集等相關工作，來了解野生稚鱟分布棲地，藉由蘇銀添團隊帶領下，尋找出稚鱟合適復育野放的地點。蘇銀添說，8月17、18日會在嘉義進行第一次環境調查，盼此次計畫能對復育野生鱟多一份的力量。

(中時 )